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إصابة هارب من أحكام قضائية خلال ملاحقته بسوهاج‎

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إصابة هارب من أحكام قضائية خلال ملاحقته بسوهاج‎ إصابة هارب من أحكام قضائية خلال ملاحقته بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»
> أصيب هارب من أحكام قضائية بناحية «قاو»غرب دائرة مركز طما ، عقب قيامه بالقفز من شرفة منزله محاولًا الهروب من قوات الأمن.
> كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بحملة لضبط المحكوم عليهم الهاربين بدائرة المركز وأثناء استهداف المحكوم عليه الهارب حسام مهران محمد هاشم، 37 سنة –عامل، ويقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز والمطلوب التنفيذ عليه في عدد “19″ قضية متنوعة أولهم القضية رقم 1867 جنح المركز لسنة 2016 حصر رقم 2105 لسنة 2016 غيابي سنتين وكفالة 100 وآخرهم الحكم رقم 1322 جنح المركز حصر رقم 2251 لسنة 2016 حضوري حبس ستة شهر والنفاذ .

وحال مشاهدة المحكوم عليه للقوات، قام بالقفز من شرفة منزله محاولاً الهروب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه وتبين إصابته بكسر بالقدم اليمني .

تم نقل المحكوم عليه للمستشفي المركزي، وتم عمل اللازم وصرح له بالخروج .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2569 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .

 

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