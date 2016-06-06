ضبط عاطل متهم بصرف معاش والده المتوفى فى القليوبية

تمكن ضباط مباحث قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل يقوم بصرف معاش والده المتوفى، رغم التأمين عليه، وعدم إخطار الهيئة العامة للتأمينات والاستمرار فى صرف معاش والده.

كان قد تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث الأموال العامة بالمديرية بضبط "شعبان. ع" 28 عاما عاطل بطوخ، لقيامة بصرف معاش والدة المتوفى، والاستيلاء على المال العام وقدره 4707.05 جنيه، رغم التأمين عليه وعدم إخطار الهيئة العامة للتأمينات والاستمرار فى صرف معاش والده، وتم سداد المبالغ المقررة عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9469 إدارى مركز طوخ لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة العامة.

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