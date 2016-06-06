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محافظ المنيا يسلم مفاتيح منازل "مؤهلة" لسيدات معيلات بقرى مركزين بالمنيا

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محافظ المنيا يسلم مفاتيح منازل "مؤهلة" لسيدات معيلات بقرى مركزين بالمنيا محافظ المنيا يسلم مفاتيح منازل "مؤهلة" لسيدات معيلات بقرى مركزين بالمنيا
سلم اللواء طارق نصر محافظ المنيا مفاتيح عدد من المنازل لسيدات معيلات تم إعادة بناءها وتأهيلها بقرية ابو جرج، التابعة لمركز ومدينة بنى مزار ضمن مشروع إعادة بناء المنازل المهدمة التابع لإدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والذى يتم تمويله من الخطة الموحدة للمحافظة ، ضمن مشروعات النهوض بالمرأة للعام المالى 2015-2016.

وقام المهندس إبراهيم العربى رئيس مركز ومدينة ملوي، بتسليم مفاتيح منازل بحارة مرسال التابعة لمركز ومدينة ملوى ( حى جنوب) ، ضمن 15 منزلاً تم الموافقة على إعادة تأهيلها بمراكز ( مطاى ـ ابوقرقاص ـ بنى مزار ـ ملوى ) فى إطار مشروع إعادة بناء منازل المرأة المعيلة المهدمة اوالآيلة للسقوط.

من جانبها، قالت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة إن المشروع يعمل فى 4 مراكز وهى مطاى وابوقرقاص وملوى وبنى مزار ويستهدف الحالات الحرجة ،بهدف تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهم فى الحصول على مسكن مناسب آمن وصحى مؤكدة أن اختيار الحالات تم بناء على بحث اجتماعى تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص منازل الاولى بالرعاية.


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