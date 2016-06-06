مصادر: اللجنة الأمنية لمتابعة المطارات تهدف لمراجعة منظومة التأمين

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة أمنية لمتابعة المطارات وتأمين المنافذ جاء بعد عده اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء مع عدد من الجهات المعنية والمسئولين ونتيجة للأحداث التى شهدتها المطارات المصرية فى الفترة الماضية، وذلك فى إطار المرور والمتابعة على المطارات المصرية لمراجعة خطة ومنظومة التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة التى تم تشكيلها وتضم ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن المخابرات العامة وممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية، سترفع تقرير أسبوعية لرئيس الوزراء حول سير عملها والمهام الموكلة لها.

وتتولى اللجنة متابعة نقل وتركيب وتشغيل الأجهزة المتعاقد عليها لصالح مصلحة الجمارك، وتقييم مستوى تدريب وأداء العاملين على الأجهزة المتعاقد عليها وإعداد تقارير أسبوعية للجنة الوزارية العليا لتأمين المنافذ وتحديد خطة زمنية قصيرة الأجل للمرور على جميع المطارات على أن تبدأ بمطارات شرم الشيخ والقاهرة ومرسى علم وبرج العرب لتقييم الصلاحية الفنية للأجهزة.

ويشمل عمل اللجنة موافقة اللجنة الوزارية العليا لتأمين المنافذ بنتائج المرور على المطارات وتحديد المسئوليات عن استمرار وجود ثغرات أمنية وبطء إجراءات تلافيها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشكلة من المقرر أن تنتهى قريبًا من خطة المرور على كافة المطارات ومتابعة الصلاحية الفنية لأجهزة مصلحة الجمارك خاصة المطارات الأربعة التى ستبدأ بهم ووضع تقييم شامل عن أجهزة مصلحة الجمارك فى هذه المطارات.

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