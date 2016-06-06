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الحكومة الأردنية: استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة فى هجوم إرهابى

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الحكومة الأردنية: استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة فى هجوم إرهابى الحكومة الأردنية: استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة فى هجوم إرهابى
أعلن الناطق الرسمى باسم الأردنية محمد المومنى، استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة الأردنية صباح اليوم الإثنين، إثر هجوم مسلح على مكتب المخابرات العامة فى منطقة البقعة شمال عمان.

وأكد "المومنى" تعرض مكتب المخابرات العامة فى مخيم البقعة لهجوم إرهابى الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين.

وقال "المومنى" لإذاعة "هلا أخبار" التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إن الإرهابيين استهدفوا المقر الأمنى صبيحة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، فى دليل واضح على السلوك الإجرامى لهذه العناصر وخروجها عن ديننا الحنيف، وأراقوا دماء زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن والمواطن والمنجزات.

وأوضح "المومنى" أن الأجهزة الأمنية تلاحق الجناة وتتولى التحقيق فى ملابسات وظروف الهجوم الإرهابى، وستعلن عن كافة تفاصيله لاحقا.


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