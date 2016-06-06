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روسيا تقلب الموازين.. موسكو تخطط لبيع أسلحة دفاعية ضخمة لإيران

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روسيا تقلب الموازين.. موسكو تخطط لبيع أسلحة دفاعية ضخمة لإيران روسيا تقلب الموازين.. موسكو تخطط لبيع أسلحة دفاعية ضخمة لإيران
فى خطوة تؤكد مدى التعاون الوثيق والعلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين روسيا وإيران، وتؤدى لقلب موازين القوة بالشرق الأوسط، أعلن السفير الروسى فى طهران لوان جاجاريان، أن بلاده فى صدد بيع أسلحة دفاعية ضخمة لإيران.

وحول الأنباء التى ترددت عن بيع بلاده لمقاتلات "سوخوى 30" ودبابات "تى 90"، قال السفير الروسى لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إن المفاوضات بين البلدين جارية لبيع معدات دفاعية لإيران، مؤكدا أن هذه العملية تتم وفق العهود والمواثيق الدولية.

وأشار السفير الروسى بإيران، إلى زيارة وزير الخارجية الروسى سرجى لافروف إلى طهران، موضحا أن نظيره ظريف قد وجه له الدعوة لزيارة إيران، وأن اتفاقا أوليا قد تم على صعيد القيام بالزيارة، إلا أن موعدها لم يتم تحديده إلى الآن، وسيعلن عنه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

ولفت جاجاريان، إلى مفاوضات طهران وموسكو حول تصدير 40 طنا من الماء الثقيل من إيران، موضحا أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال جارية، وأن اتفاقا مبدأيا قد تم تجاه هذا الموضوع.

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