المرصد السورى: مقتل 45 داعشيا خلال الاشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية"

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين، أن 45 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا خلال اشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية" على مشارف مدينة منبج، بريف حلب الشمالى الشرقى.

وأوضح المرصد- الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له- أن المعارك العنيفة تستمر فى مشارف مدينة منبج بين عناصر داعش من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، حيث تحاول قوات سوريا الديمقراطية الوصول إلى المدينة ودخولها، لطرد التنظيم من المدينة.

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية فى السيطرة على 42 قرية ومزرعة خلال هذه الاشتباكات، منذ بدء معارك تحرير منبج فى 31 مايو الماضى وحتى اليوم.

وأسفرت الاشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية عن مقتل 15 عنصرا إرهابيا من داعش، ليرتفع عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا فى هذه الاشتباكات إلى 45 عنصرا، فيما قتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ليرتفع بذلك عدد عناصرها الذين قتلوا إلى 16 شخصا.

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