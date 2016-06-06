أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: مقتل 45 داعشيا خلال الاشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية"

Google+ Print
المرصد السورى: مقتل 45 داعشيا خلال الاشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية" المرصد السورى: مقتل 45 داعشيا خلال الاشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية"
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين، أن 45 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا خلال اشتباكات مع "قوات سوريا الديموقراطية" على مشارف مدينة منبج، بريف حلب الشمالى الشرقى.

وأوضح المرصد- الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له- أن المعارك العنيفة تستمر فى مشارف مدينة منبج بين عناصر داعش من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، حيث تحاول قوات سوريا الديمقراطية الوصول إلى المدينة ودخولها، لطرد التنظيم من المدينة.

ونجحت قوات سوريا الديمقراطية فى السيطرة على 42 قرية ومزرعة خلال هذه الاشتباكات، منذ بدء معارك تحرير منبج فى 31 مايو الماضى وحتى اليوم.

وأسفرت الاشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية عن مقتل 15 عنصرا إرهابيا من داعش، ليرتفع عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا فى هذه الاشتباكات إلى 45 عنصرا، فيما قتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ليرتفع بذلك عدد عناصرها الذين قتلوا إلى 16 شخصا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365