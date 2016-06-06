أخبار سوريا..حملة خيرية شيشانية لمساعدة النازحين فى دمشق خلال شهر رمضان

نظم الرئيس الشيشانى بالوكالة، رمضان قادروف، حملة خيرية فى العاصمة السورية، دمشق، تستهدف مساعدة آلاف النازحين، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال قادروف ـ فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الاثنين، أنه سيتم فى إطار الحملة توزيع 5 آلاف وجبة سحور يوميا، و20 ألف وجبة إفطار، مضيفا أن الوجبات الرمضانية سيتم توزيعها فى المدارس والمستشفيات والمساجد ومخيمات النازحين طوال شهر رمضان حتى عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن أكثر من 200 متطوع يتعاونون مع "صندوق أحمد قادروف الخيري" لإعداد الوجبات وإيصالها إلى المحتاجين، مضيفا أن هناك 30 سيارة مخصصة لنقل الوجبات.

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