قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، بشكل محدود شرق مدينة غزة.وذكرت مصادر محلية أن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة 50 مترا شرق حى التفاح شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، 9 مواطنين فلسطينيين من محافظات الخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم والقدس وقلقيلية فى الضفة الغربية، بينهم طفل.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان- بأن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من الخليل، غالبيتهم أسرى محررون قضوا سنوات فى سجون الاحتلال، وهم: جواد الجعبرى، وحاتم دوفش، والمحاضر فى جامعة القدس المفتوحة عدنان أبو تبانة، ورائد هشام المطور.

فيما اُعتقل مواطنان اثنان من رام الله والبيرة هما: شعيب حسن خليل (24 عاماً)، وأوس عبد الله العبد (19 عاما)، كذلك جرى اعتقال بشار برهان غبن (21 عاما) من قلقيلية.

ومن محافظة بيت لحم، اُعتقل إبراهيم عطية مناصرة (19 عاما)، إضافة إلى الطفل هانى أحمد حمايل (13 عاما) من بلدة جبع شمال شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، مساء أمس، مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس، وأفرجت عنه لاحقاً.

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