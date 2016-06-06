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الأهلي: جلسة رباعية للتعرف على وجهة نظر يول في الصفقات عقب لقاء الداخلية

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الأهلي: جلسة رباعية للتعرف على وجهة نظر يول في الصفقات عقب لقاء الداخلية الأهلي: جلسة رباعية للتعرف على وجهة نظر يول في الصفقات عقب لقاء الداخلية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جلسة ستجمعه مع محمود طاهر رئيس النادي، في حضور عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة ومارتن يول المدير الفني.

وقال عبد الحفيظ إن الجلسة ستكون بعد مباراة الداخلية في الدوري يوم الخميس المقبل، وستكون لمعرفة وجهة نظر يول في الصفقات الجديدة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية "سيتم أيضا الاتفاق حول الأماكن الشاغرى في القائمة وتحديد موقف بعض المعارين".

وأردف "كما سيتم الاتفاق على الخطوط العريضة للتحرك خلال الفترى المقبلة".

وواصل "سيتم خلال الجلسة التعرف على مطالب يول، حتى يتم التحرك على أساسها".

وأتم "سيتم على هذا الأساس اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الصفقات التي يحتاجها الأهلي في الموسم المقبل".

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فيديو اليوم السابع