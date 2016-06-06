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وزارة الصناعة تخلى مسئولية المطابع الأميرية عن تسريب امتحانات الثانوية

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وزارة الصناعة تخلى مسئولية المطابع الأميرية عن تسريب امتحانات الثانوية وزارة الصناعة تخلى مسئولية المطابع الأميرية عن تسريب امتحانات الثانوية
أخلت وزارة التجارة والصناعة أى مسئولية للمطابع الأميرية – التى تقع فى تبعيتها – من تسريب امتحانات الثانوية العامة الذى تم أمس.

وأكدت الوزارة فى تنويه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الهيئة العامة للمطابع الأميرية ليس لها أى صلة بعميلة طباعة امتحانات الثانوية العامة، وأن عملية الطباعة تتم فى مطابع وزارة التربية والتعليم.

وقالت التجارة عبر صفحتها: "الهيئة العامة للمطابع الأميرية ليس لها صلة من قريب أو بعيد بعملية طباعة امتحانات الثانوية العامة حيث أن جميع الامتحانات تم طباعتها فى مطابع وزارة التربية والتعليم وبالتالى لا يوجد علاقة للمطابع الأميرية بتسريب امتحان اللغة العربية.. لذا لزم التنويه".

جدير بالذكر أن أمس الأحد أول أيام امتحانات الثانوية العامة شهد واقعة تسريب امتحانات اللغة العربية، والتربية الدينية قبل انعقادها بساعتين فى واقعة مثيرة للجدل ما أدى لإلغاء الامتحان، وهو ما اعترف به بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى مداخلة تليفونية بإحدى الفضائيات أمس، بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية، أمس الأحد، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم وهى المسئولة عن هذه الأزمة.


>لأول مرة منذ 2008.. تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية قبل انعقاده بساعتين.. الوزارة تقرر تأجيله لـ29 يونيو.. وتحيل الواقعة للنيابة..وتسريب "العربى" بعد بدء اللجنة بـ"30 دقيقة".. وضبط 30 حالة غش
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