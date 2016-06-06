إصابة سائق فى مشاجرة على أولوية المرور بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية المرور، أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح نافذ فى البطن، تم نقله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "أحمد.ر.ب" 39 سنة سائق مقيم كفر شبين - دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر من الناحية اليمنى وكذا جرح نافذ أسفل الإبط الأيسر.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "مصطفى.ع.ك" 26 سنة سائق مقيم الحصافة دائرة المركز، بإحداث إصابته وذلك لخلافات بسبب العمل، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه، محدثاً إصابته بسلاح أبيض "مطواة".

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبعرض الواقعة على اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية كلف مأمور مركز شبين القناطر بتحرير المحضر اللازم للواقعة والعرض على النيابة العامة.

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