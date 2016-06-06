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تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان الإرهابى

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تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان الإرهابى تأجيل دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان الإرهابى
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، والتى يطالب فيها بحظر نشاط "حركة المقاومة الشعبية" ومصادرة مقارها إلى جلسة 20 يونيو للاطلاع.

وقال المحامى فى دعواه: "ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمـة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور". وأضاف: "وتبنت هذه الحركة الإرهابية حريق قطار سمالوط وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة".

- أولى جلسات دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية المتبنية حادث حلوان اليوم
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