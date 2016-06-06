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بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبة بنجلاديشية حاولت تهريب أدوية لعلاج السرطان

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بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبة بنجلاديشية حاولت تهريب أدوية لعلاج السرطان بالصور.. جمارك المطار تضبط راكبة بنجلاديشية حاولت تهريب أدوية لعلاج السرطان
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، من ضبط راكبة بنجلاديشية حاولت تهريب 85 علبة أدوية لعلاج السرطان والالتهاب الكبدى الوبائى قيمتها ربع مليون جنيه داخل حقائبها لدى وصولها من الإمارات وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضرًا للراكبة.

البداية أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران الإتحاد رقم 651 والقادمة من أبوظبي، اشتبه "حسين هيكل" مدير الحركة بالجمرك فى راكبة بنجلاديشية وبفحص حقائب الراكبة وتبين وجود 85 علبة دواء موزعة وسط الملابس فى الحقائب وتستخدم لعلاج السرطان والالتهاب الكبدى الوبائى قيمتها ربع مليون جنيه، وتقرر احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة.

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>جمارك شرق بورسعيد تُحبط تهريب أدوية ومكملات غذائية ومصاحف ناطقة
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