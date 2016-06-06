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أخبار العراق.. "داعش" يطلق النار على المدنيين الفارين من معركة الفلوجة

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أخبار العراق.. "داعش" يطلق النار على المدنيين الفارين من معركة الفلوجة أخبار العراق.. "داعش" يطلق النار على المدنيين الفارين من معركة الفلوجة
ذكرت جماعة إغاثة دولية أن تنظيم داعش الإرهابى يستهدف المدنيين ويطلق عليهم النار لدى محاولتهم الفرار من القتال بين قوات العراقية ومسلحى التنظيم فى الفلوجة غرب بغداد.

قال المجلس النرويجى للاجئين، الذى يعمل مع العراقيين اللاجئين والنازحين داخليا، إن مسلحى داعش فتحوا النار على المدنيين الذين يحاولون عبور نهر الفرات وأن عددا منهم قتل. استشهد المجلس بمقابلات مع بعض الذين فروا فى التقرير الذى أصدره فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

تقاتل القوات العراقية، بدعم من الغارات الجوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة، لاستعادة مدينة الفلوجة التى يسيطر عليها تنظيم الدولة لكن العملية توقفت منذ الأسبوع الماضى بسبب ضراوة القتال التى أظهرها مقاتلو التنظيم ووجود نحو 50 ألف مدنى محاصرين داخل المدينة.

"تأكدت الآن أكبر مخاوفنا حول مآسى المدنيين الذين يتم استهدافهم مباشرة خلال محاولتهم الفرار إلى بر الأمان"، حسبما قال نصر المفلحي، مدير المجلس النرويجى للاجئين بالعراق.

واضاف "هذه أسوأ ما كنا نخشى أن يحدث للأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الذين اضطروا للفرار من أجل إنقاذ حياتهم".

وذكر المجلس النرويجى للاجئين أن العدد الإجمالى للأسر الذين تمكنت من الفرار من ضواحى الفلوجة فى الأيام الأولى من هجوم الجيش العراقي، الذى بدأ فى 21 مايو، بلغ 2980 أسرة.

وتحرز القوات الكردية السورية تقدما فى منبج، وهى مدينة يسيطر عليها التنظيم على طريق الإمداد بين الحدود التركية ومدينة الرقة، عاصمة التنظيم.

وفى الوقت نفسه، تتقدم قوات الحكومة السورية إلى الرقة من الجنوب
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