الحكومة الأردنية: استشهاد 5 ضباط مخابرات فى هجوم إرهابى على مكتب الجهاز

أعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى، استشهاد 5 من ضباط المخابرات الأردنية العامة صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم مسلح على مكتب المخابرات العامة فى منطقة البقعة شمال عمان.

وأكد "المومنى" تعرض مكتب المخابرات العامة فى مخيم البقعة لهجوم إرهابى الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

وقال "المومنى" لإذاعة "هلا أخبار" التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إن الإرهابيين استهدفوا المقر الأمنى صبيحة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، فى دليل واضح على السلوك الإجرامى لهذه العناصر وخروجها عن ديننا الحنيف، وأراقوا دماء زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن والمواطن والمنجزات.

وأوضح "المومنى" أن الأجهزة الأمنية تلاحق الجناة وتتولى التحقيق فى ملابسات وظروف الهجوم الإرهابى، وستعلن عن كافة تفاصيله لاحقا.

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