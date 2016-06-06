حكومة الأردن: فتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات بالبقعة

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، بدء البحث عن الجناة وفتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات فى مخيم البقعة، وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

يذكر أن قناة سكاى نيوز أفادت فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 5 قتلى من أفراد جهاز المخابرات الأردنى، وهم 3 ضباط و2 موظفين إثر هجوم مسلح على مخيم البقعة غربى البلاد.

- مقتل 5 أفراد من جهاز المخابرات الأردنى فى هجوم مسلح على مخيم البقعة

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