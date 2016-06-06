أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة الأردن: فتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات بالبقعة

Google+ Print
حكومة الأردن: فتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات بالبقعة حكومة الأردن: فتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات بالبقعة
أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، بدء البحث عن الجناة وفتح تحقيق فى الهجوم المسلح على مكتب المخابرات فى مخيم البقعة، وذلك وفق ما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

يذكر أن قناة سكاى نيوز أفادت فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 5 قتلى من أفراد جهاز المخابرات الأردنى، وهم 3 ضباط و2 موظفين إثر هجوم مسلح على مخيم البقعة غربى البلاد.


>- مقتل 5 أفراد من جهاز المخابرات الأردنى فى هجوم مسلح على مخيم البقعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان