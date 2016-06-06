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إصابة 8 مدنيين ببنغازى جراء سقوط قذائف هاون وراجمات صواريخ

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إصابة 8 مدنيين ببنغازى جراء سقوط قذائف هاون وراجمات صواريخ إصابة 8 مدنيين ببنغازى جراء سقوط قذائف هاون وراجمات صواريخ
أصيب 8 مدنيين بشظايا مقذوف جراء سقوط قذائف هاون وراجمات الصواريخ العشوائية على منطقة أرض زواوة بالقرب من مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى، فى تصريح اليوم ، أن المستشفى استقبل 8 أشخاص أصيبوا جراء سقوط قذائف هاون وراجمات الصواريخ العشوائية على منطقة أرض زواوة بالقرب من مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى ببنغازى.

وأضافت البرغثى أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وغادر البعض منهم المستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد سقوط قذائف عشوائية ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
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