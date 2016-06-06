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أخبار سوريا.. جماعة معارضة تقول إن تنظيم داعش يهرب من مدينة منبج السورية

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أخبار سوريا.. جماعة معارضة تقول إن تنظيم داعش يهرب من مدينة منبج السورية أخبار سوريا.. جماعة معارضة تقول إن تنظيم داعش يهرب من مدينة منبج السورية
قال متحدث باسم جماعة تدعمها الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن مقاتلى تنظيم داعش يرحلون عن مدينة منبج السورية مع أسرهم فيما اقتربت المجموعات التى تدعمها واشنطن إلى مسافة نحو ستة كيلومترات من المدينة فى هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 150 متشددا.

وقال شرفان درويش وهو المتحدث باسم مجلس منبج العسكرى لرويترز إن أكثر من 50 من جثث مقاتلى داعش بحوزة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتى تقود الحملة التى بدأت الأسبوع الماضى.

وذكر أن هناك عددا من القتلى بين القوات المدعومة من واشنطن وأن العدد سيعلن فى وقت لاحق.

وقال درويش مستشهدا بتقارير من المدينة "هناك الكثير الكثير من البيوت كانت داعش استولت عليها ويسكنوا فيها فى منبج أصبحت الآن فارغة. فقد حملوا كل ما يستطيعون حمله وخرجوا من المدينة"
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