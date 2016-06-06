السعودية تنتقد الأمم المتحدة لإدراجها التحالف باليمن على قائمة سوداء

رفضت السعودية تقريرا من الأمم المتحدة انتقد التحالف العسكرى الذى تقوده فى اليمن وقالت إنه استند بالأساس إلى معلومات جاءت من أعدائها.

وأدرج الأمين العام للمنظمة الدولية بان جى مون يوم الخميس التحالف بقيادة السعودية لقائمة سوداء تحدث سنويا وتضم الدول والجماعات المسلحة التى تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات وقال التقرير إن الضربات الجوية للتحالف مسؤولة عن أغلب وفيات الأطفال فى الحرب.

وفى اليمن أدرج التقرير أيضا جماعة الحوثى والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح. ولم تغب هاتان المجموعتان عن القائمة السنوية فى الأعوام الخمسة الماضية.

لكن العميد أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف قال فى بيان أرسله إلى رويترز فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن الأمم المتحدة لم تعتمد فى تقريرها بما يكفى على المعلومات التى قدمتها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وانتقد عسيرى تقارير أصدرتها منظمات دولية لحقوق الإنسان عن القتلى فى صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية للتحالف ووصفها بأنها جاءت بعد تحقيقات غير وافية.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى الحوثيين بسبب ما وصفته بالقصف العشوائى لمناطق يقطنها مدنيون وتجنيد الأطفال.

وقالوا إن تقاريرهم بنيت على إفادات من شهود عيان وفى بعض الأحيان تبعتها زيارات من مراقبين دوليين إلى مواقع استهدفتها الضربات الجوية.

وذكر تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضى أن التحالف الذى تقوده السعودية مسؤول عن 60 فى المئة من وفيات وإصابات الأطفال فى اليمن العام الماضى فقتل 510 وأصاب 667 طفلا، وقال التقرير أيضا إن التحالف نفذ نصف الهجمات التى تعرضت لها مدارس ومستشفيات.