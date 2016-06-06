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ضبط تمثال يشتبه في أثريته بحوزة تاجر بالمنيا

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ضبط تمثال يشتبه في أثريته بحوزة تاجر بالمنيا ضبط تمثال يشتبه في أثريته بحوزة تاجر بالمنيا

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تاجر بحوزته رأس تمثال يشتبه فى أثريته على كمين العدوة شمال المنيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث الأثار، يفيد أنه أثناء تواجد النقيب مصطفي علي درويش الضابط بإدارة البحث الجنائي والملازم فتحي أحمد علي، والمعينان بخدمة كمين العدوة، من ضبط سيارة «رقم 624 ع ف ا» ملاكي وبداخلها تاجر والعثور بحوزته علي تمثال عبارة عن قاعدة مثبت بها رأس فرعوني يشتبه في أثريته.

وبسؤاله قرر تحصله علي التمثال من أحد الأشخاص غير معلوم لديهم من إحدي قري سمالوط ، وجاري تطوير مناقشه المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

 

 

 

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