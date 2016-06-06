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ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأول لرمضان

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ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأول لرمضان ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأول لرمضان

البورصة – أرشيفية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب في المقابل اتجه المحليون والعرب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.22 % ليسجل مستوى 7579.98 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.02% مسجلا 1396.41 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.08 % ليبلغ مستوى 7783.95 نقطة.

وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.03 % ليبلغ مستوى 374.27 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.05 % مسجلا 789.07 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، مالت تعاملات المصريين للشراء، واتجهت تعاملات الاجانب والعرب للبيع.

كانت مؤشرات البورصة المصرية تراجعت خلال جلسة الأحد – بداية جلسات الأسبوع – ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء

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