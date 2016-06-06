مصرع 3 أشخاص في عواصف عنيفة شرق استراليا

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم واعتبر آخرون في عداد المفقودين، من جراء العواصف العنيفة التي ضربت السواحل الشرقية لاستراليا، كما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين.

وأدى سوء الأحوال الجوية الذي استمر طوال نهاية الأسبوع إلى فيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز، فيما أسفرت أمواج عاتية عن تراجع أجزاء من السواحل.

وأعلن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز مايك بيرد أن العاصفة تسببت باضرار جسيمة على طول الساحل”، وأضاف أنها عنيفة إلى حد أن الأضرار غير معقولة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح بلغت 115 كلم في الساعة في مرفأ سيدني. وشهد بعض اجزاء المدينة أسوأ فيضانات خلال 30 عامًا.

واوضحت الشرطة ان اجهزة الاغاثة عثرت على جثتي سائقين في سيارتيهما اللتين جرفتهما الامواج، في ضاحية سيدني وفي قرية باورال التي تبعد حوالى مئة كلم جنوب، وعثر على جثة رجل قرب نهر في كانبيرا.

وقد ضربت العاصفة كوينزلاند ثم نيو ساوث ويلز، واخيرا تسمانيا التي اعتبر اثنان من سكانها الاثنين في عداد المفقودين.