صحيفة فرنسية: تزايد تأييد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للراي أُجري في 9 دول أوروبية، ونشرته صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية اليوم الإثنين، أن الأوروبيين يؤيدون بشكلٍ متزايد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بخلاف البريطانيين، وذلك قبل أسبوعين على موعد الاستفتاء حول هذه العضوية.

وأوردت الصحيفة المحافظة أن “الأوروبيون يؤيدون بوضوح بقاء البريطانيين في “نادي الـ28″، بحسب ما ذكرته أ ف ب.

وتابعت الصحيفة “هذا الشعور ازداد بشكلٍ واضح في ألمانيا (+1%) وفرنسا (+6%) وبولندا (+10%) بالمقارنة مع استطلاع سابق أجراه هذا المعهد في أبريل”.

كما تابعت “وفي المانيا تزايد التأييد لـ 79% عن 78% في أبريل، و بلغت 65% في فرنسا (59% في أبريل)، و64% في بولندا (54% في أبريل)”.

في لوكسمبورغ بلغت نسبة مؤيدي البقاء 66%، و63% في هولندا، و62% في الدنمارك، و62% في فنلندا، و62% في تشيكيا.

وبات المعدل 43% من البريطانيين (34% في أبريل) يفضلون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في مقابل 41% (38% في أبريل) يريدون البقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الاستطلاع يظهر الفارق بين الأمنيات والتوقعات”، تشير النتيجة النهائية إلى أن 43% من البريطانيين “يعتقدون أن الناخبين سيصوتون من أجل البقاء”، في تقدم بـ3 نقاط عن أبريل، كما أشارت إلى أن 26% فقط من الناخبين البريطانيين يتوقعون أن بلادهم ستنفصل عن اوروبا.

وأوضح مدير قسم السياسة والرأي في معهد “تي إن إس” إدوار لوسير”، أن الأوروبيين ولأنهم لا يريدون حصول ذلك، يعجزون عن تصديق أن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي مما يمكن أن يحدث نوعًا من الصدمة إذا تحقق”.

وأُجرى الاستطلاع معهد “تي إن إس” التابع لمجموعة “كانتار”، وتم في الوقت نفسه في فرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا والدنمارك وفنلندا وتشيكيا ولوكسمبورغ وبريطانيا في النصف الثاني من شهر مايو وشمل عينة من نحو ألف شخص فوق الـ 18 من العمر.