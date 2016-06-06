صحيفة بريطانية: قطر تشترى برجا فى سنغافورة بـ 2.45 مليار دولار

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن صندوق الثروة السيادية القطرى يعمل على شراء برج "آسيا سكوير الأول" فى سنغافورة مقابل 2.45 مليار دولار، الأمر الذى من شأنه أن يمثل نقطة تحول فى سوق العقارات الذى شهد تراجعا كبيرا فى الآونة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن البرج الذى يضم مكاتب كبرى الشركات العالمية مثل جوجل وسيتى جروب، جزء من مشروع تنموى يشمل برجين وتملكه شركة "بلاك روك" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة تعد الأكبر فى سنغافورة فيما يتعلق بكمية الدولارات وحجم المبنى، فهيئة قطر للاستثمار تدفع 1960 دولارا مقابل كل قدم مربع، مما يجعل هذه الصفقة واحدة من أعلى صفقات شراء المبانى فى العالم بالقياس إلى الموقع وحجم المبنى.

وأضاف التقرير أن هذه الصفقة تأتى فى وقت بات فيه سوق تأجير المكاتب فى سنغافورة يعانى من ضغوطات مع تخفيضات البنوك التى أضعفت الطلب عليها.

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