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الخميس المقبل.. حفل موسيقي لـ«عبدالحليم نويرة» بمسرح الجمهورية

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الخميس المقبل.. حفل موسيقي لـ«عبدالحليم نويرة» بمسرح الجمهورية الخميس المقبل.. حفل موسيقي لـ«عبدالحليم نويرة» بمسرح الجمهورية

مسرح الجمهورية – أرشيفية

تقدم فرقة عبدالحليم نويرة، للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي يوم الخميس المقبل على مسرح الجمهورية، أمسية موسيقية من زمن الفن الجميل.

ويتضمن الحفل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، مختارات من أشهر المقطوعات الموسيقية التي أبدعها كبار الملحنين منها:” ما دام تحب بتنكر ليه لمحمد القصبجي، رسالة من تحت الماء لمحمد الموجي، الصبح بدري لعزت الجاهلي، يا مسافر وحدك – سكن الليل – موسيقى بعمري كله حبيتك – والله ما أنا سالي لمحمد عبدالوهاب”.

كما يتضمن نخبة من المعزوفات لأشهر الألحان، منها:” يا مسافر وناسي هواك لأحمد صدقي، بتسأل ليه عليا لفؤاد حلمي، وبسمة لقائد الفرقة صلاح غباشي، أداء زينب بركات، إبراهيم راشد، سماح عباس، إبراهيم الحفناوي، مع العازفين عادل – محمد نصر كمان، محمود كمال ناي وإيهاب عباس إيقاع”.

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست عام 1967، بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل.

وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والغنائية والموسيقية المختلفة لمتذوقي الموسيقى العربية.

وأتاحت الفرقة الفرصة لمؤلفي الموسيقى المعاصرين، تقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

 

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