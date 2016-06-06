مطار شرم الشيخ يستقبل 2106 سائحين على متن 20 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، 20 رحلة دولية على متنها 2106 سائحين من مختلف الجنسيات وغادر مطار شرم الشيخ 1906 سائحين من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات فى شرم الشيخ 17% والمحافظة 14%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية طيران على متنها 481 سائحًا من مختلف الجنسيات و130 رحلة داخلية على متنها 389 سائحًا مصريًا بإجمالى 2776سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1906سائحين من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف عصام خضر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 169 سائحا قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى، فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 657 سائحًا.

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