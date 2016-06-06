مباحث التموين تضبط 17 طن دقيق بلدى فاسد فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة الدكتور مقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، من ضبط 17 طن دقيق بلدى مدعم وفاسد داخل أحد مستودعات الدقيق.

وضبطت الحملة "عمر.ع.م" المدير المسئول عن مستودع دقيق بمركز ناصر شمال بنى سويف لحيازته وتجميع كمية 17 طنا و400 كيلو دقيق بلدى مدعم فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 9829 لسنة 2016 جنح مركز ناصر.

وشارك فى الحملة النقيب معتز حاتم معاون مباحث القسم بمعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان ومحمود عبد المولى ومصطفى على عبد المنعم ووائل أبو هشيمة.

- ضبط 4.5 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف

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