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بالصور..قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدا من الاتحاد لدولى للصحافة العربية

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بالصور..قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدا من الاتحاد لدولى للصحافة العربية بالصور..قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفدا من الاتحاد لدولى للصحافة العربية
استقبل السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية ناصر السلامونى رئيس الاتحاد الدولى للصحافة العربية، والإعلامى أيمن إمام مدير مكتب الاتحاد وعدد من الصحفيين، وناقش الجانبان مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية والعربية فى الوقت الراهن، كما تحدث عن حرب 1948 والتى تواكب ذكراها رقم 68.

وأهدى رئيس الاتحاد الدولى للصحافة العربية درع وشهادة تقدير وعضوية الاتحاد للسفير حسام الدباس، وقام بدوره السفير الدباس بإهدائه أيقونة الاستقلال للرئيس محمود عباس تكريما لدور الاتحاد الدولى للصحافة العربية فى دعم القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية.

قنصل فلسطين،الإسكندرية وفد، الاتحاد لدولى للصحافة العربية (1)

قنصل فلسطين،الإسكندرية وفد، الاتحاد لدولى للصحافة العربية (2)

قنصل فلسطين،الإسكندرية وفد، الاتحاد لدولى للصحافة العربية (3)

قنصل فلسطين،الإسكندرية وفد، الاتحاد لدولى للصحافة العربية (4)


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