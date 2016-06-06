لا تهمل العلاج.. نزيف الأذن ينذر بثقب فى "الطبلة"

"أى علامات غير صحية قد تظهر على الأذن عليك ألا تهمل علاجها والكشف وراء أسبابها"، نصيحة يقدمها الدكتور محمد النبوى – أخصائى جراحة الأنف والأذن والحنجرة والفكين بجامعة المنصورة – والذى أشار إلى مدى أهمية البحث وراء أسباب أية تغييرات تحدث بالأذن، على سبيل المثال حدوث هرش وحكة شديدة مفاجئة بها، أو نزيف قطرات من الدماء منها، أو غيرها من المشكلات.

ويخص "النبوى" هنا بالحديث النزيف الدموى من الأذن مهما كانت كميته وشكله سواء كان غزيرا أو بسيطا، طالما لاحظ الشخص نزول دماء من إحدى أذنيه أو كلاهما فعليه فورا التوجه إلى الطبيب المختص المعالج للأذن، للكشف السريع عن السبب الحقيقى وراء هذا الأمر الخطير.

ويشير أخصائى جراحات الفكين والأنف والأذن خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، إلى أن الكثير من الدلالات والاحتمالات المرضية الخطيرة قد تدل عليها دماء الأذن المنهمرة، فوجود قطرات من الدماء تخرج من فتحة الأذن ليست بأمر عابر، ولها الكثير من الإشارات الدالة التى يكتشفها الطبيب، والتى من أهمها:

- العبث فى الأذن بشىء شديد الصلابة مما قد يؤدى إلى جرحها خارجيا أو أجزائها الداخلية.

>- تنظيف الأذن بشكل قاس أو بحركة فجائية أدى إلى جرحها جرحا شديدا دون وعى من الشخص نفسه.

>- الصدمات والخبطات الشديدة القاسية تجعل انهمار الماء من الأذن أمر محتمل للغاية.

>- قد ينزف الأذن دما نتيجة حدوث ثقب فى طبلة الأذن نتيجة صدمة قوية على سبيل المثال، وهو أمر خطير يهدد المريض ويحتاج لتفاعل سريع.

- ضعف سمعى بسبب لطمة على الأذن فما الحل؟

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- ما أسباب حدوث ثقب الأذن وما العلاج؟

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