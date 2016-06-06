سماع المزيكا والتأمل.. خطوات تساعدك على النوم

عليك أن تقتنص راحة بالك من بين ضغوط الحياة اليومية وصخب توتراتها، وعليك أن تكون أكثر حرصا على هدوئك النفسى والوصول إلى حد الراحة والتوازن النفسى قدر الإمكان.

الدكتور محمود غلاب - أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة القاهرة سابقا - أكد ضرورة أن تكون شخصا إيجايبا لا يقف أمام توترات وعثرات الحياة لينهار، بل يحاول المرور منها بسلام بعدة وسائل مساعدة.

ومن أهم هذه الوسائل حسب توضيح أستاذ علم النفس الاجتماعى، الاستماع للموسيقى المحببة والتى يفضلها الشخض، ويفضل أن تكون مريحة وهادئة وليست صاخبة أو مليئة بالآلات والعزف الصاخب، فهذه الألحان تغذى النفس وتمتعك ببعض الصفاء والتوازن بعد يوم حافل، وهى خطوات يستحب القيام بها قبل النوم بفترة حتى تهنأ بيومك ونومك.

وتابع الدكتور محمود عبد الرحيم حديثه، ناصحا أيضا بالتركيز على التفكر فى الساعات المتأخرة من اليوم، هذا التفكر فى أمور مفيدة أو جاذبة، أو مهدئة للأعصاب، كطبيعة الحياة، أو التفكر فى ملكوت الله - عز وجل - كفيل بتمتع الشخص بنوم هادئ، فضلا أيضا عن "السرحان" فالانفصال قليلا عن الوقائع اليومية والأشياء الملموسة، والتركيز فى أمور أخرى غير ملموسة أمر فى غاية التنشيط للعقل والهدوء النفسى أيضا، ولذا ينصح بالتركيز على تلك الأفعال الثلاثة المفيدة قبل النوم ومع نهايات اليوم، لكى يكون "ختامه مسك" ويتمتع صاحبه بالصفاء والهدوء.

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