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صور.. حفل ختام المرحلة الثالثة لجامعة الطفل بجنوب الوادي

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»

اختتمت المرحلة الثالثة لبرنامج جامعة الطفل الذي يقام بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي .

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، علي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج جامعة الطفل الذي يهدف الي نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم واكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم علمياً في مراحل ما قبل التعليم الجامعي وبث روح القيادة بداخلهم وزرع قيم الولاء والانتماء فيهم واكتشاف المواهب العلمية في سن مبكرة ووضعها علي الطريق الصحيح .

وأوضح رئيس الجامعة،  أن الدور الهام الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي لنشر الابتكار والمعرفة والعلم داخل المجتمع من خلال توفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية المرجوة لضمان نجاح واستمرار البرنامج واوصي رئيس الجامعة أولياء الأمور بتقديم المزيد من الدعم والمساندة والمتابعة للأطفال المشاركين بالبرنامج.

وأضاف محمود سيد عبد الصادق منسق برنامج جامعة الطفل، أن مدة البرنامج ثلاث سنوات ويشمل تدريب 6 فئات عمرية، كل فئة تشمل 25 طفل بإجمالي 150 طفل .

وقدم رئيس الجامعة، في نهاية الحفل شهادات التقدير لفريق العمل والأطفال المشاركين بالمرحلة الثالثة من البرنامج حضر الحفل الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائمين علي العمل بالمشروع .

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