السيطرة على حريق محل بقالة وشقة سكنية بالطالبية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق نشب فى محل بقالة، وامتدت النيران لشقة سكنية بإحدى العقارات بمنطقة الطالبية، دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات بالطالبية، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

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