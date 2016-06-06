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أخبار العراق..قائد منظمة شيعية بالعراق ينتقد سير العمليات العسكرية بالفلوجة

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أخبار العراق..قائد منظمة شيعية بالعراق ينتقد سير العمليات العسكرية بالفلوجة أخبار العراق..قائد منظمة شيعية بالعراق ينتقد سير العمليات العسكرية بالفلوجة
انتقد قائد إحدى أكبر الجماعات الشيعية المسلحة فى العراق ما وصفه بالافتقار إلى التخطيط المحكم فى العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة معقل تنظيم داعش بالقرب من بغداد.

وجاءت تصريحات هادى العامرى قائد منظمة بدر فى مقابلة مع تلفزيون السومرية الأحد، وبهذا يصبح ثانى زعيم لفصيل شيعى مسلح يعبر عن عدم رضائه عن الجهود التى بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادى فى 23 مايو لإخراج التنظيم المتشدد من الفلوجة التى تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة العراقية.

وعبر العامرى عن أسفه لأن العمليات العسكرية تفتقر إلى التخطيط المحكم. ومنظمة بدر التى يقودها العامرى أكبر مكون فى قوات الحشد الشعبى وهى تحالف من جماعات مسلحة شيعية تألف قبل عامين لمحاربة الدولة الإسلامية بدعم من إيران.

ويوم الجمعة قال المتحدث باسم عصائب أهل الحق جواد الطليباوى أن العمليات أوشكت على الوصول لمرحلة التوقف التام وطالب العبادى بأن يأمر باستئناف الهجمات.
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