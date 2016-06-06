أخبار اليمن.. مقتل مدنى فى هجوم لمسلحين على مطار عدن بجنوب اليمن

قتل مدنى الاثنين فى اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحين هاجموا مطار عدن فى جنوب اليمن، بحسب ما افاد مصدر امنى.

وأوضح المصدر ان زهاء عشرين مسلحا حاولوا فجر الاثنين اقتحام المطار للمطالبة بالافراج عن جهادى "غربي" اوقف نهاية مايو.

وأضاف أن اشتباكات دامت لنحو ساعة ونصف الساعة، اندلعت عند مدخل المطار بين القوات الامنية والمسلحين، ما ادى لمقتل مدنى برصاصة طائشة.

وأشار المصدر إلى المسلحين كانوا بزعامة احد اقارب جهادى غربى، كان من ضمن سبعة يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، اوقفتهم القوات الحكومية اليمنية فى 28 مايو الماضى.

وكانت القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية، طردت فى يوليو الماضى من عدن واربع محافظات جنوبية اخرى، المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح.

الا ان عدن التى اعلنها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عاصمة موقتة بعد سقوط صنعاء بيد المتمردين فى سبتمبر 2014، شهدت منذ استعادة السيطرة عليها، تناميا فى نفوذ الجماعات المسلحة وبينها تنظيمات جهادية كالقاعدة وتنظيم داعش.

وافادت التنظيمات التكفيرية من النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين لتعزيز نفوذها فى جنوب البلاد.

وفى الاشهر القليلة الماضية، بدأ التحالف العربى بقيادة السعودية بتوفير دعم مباشر للقوات الحكومية ضد التكفيريين، خصوصا فى معاقلهم بعدن. كما شاركت قوات سعودية وإماراتية خاصة، وعدد من الجنود الامريكيين، فى دعم عمليات القوات الحكومية لطرد عناصر تنظيم القاعدة من مناطق فى ساحل محافظة حضرموت (جنوب شرق) فى ابريل الماضى.

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