طرح 500 مليون جنيه «ورقي» بتوقيع طارق عامر

يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، طرح الجنيه الورقي الجديد بنحو 500 مليون جنيه، يحمل توقيع المحافظ الحالى طارق عامر، وذلك بسبب احتياج الأسواق من الجنيه الورقي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، قال إن البنك المركزي المصري سوف يدرس طباعة الـ”نصف جنيه الورقى” مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن ذلك يأتى بعد حصول تصميم الجنيه المصرى على جوائز دولية في جمال التصميم.

ونفى وقف تداول الجنيه الورقى خلال السنوات الماضية ولكن لم تتم طباعة بنكنوت منه جديد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعنا لدراسة إعادة طباعته مرة أخرى، مؤكدًا أن الجنيه الورقى بتوقيع الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمود أبو العيون، المحافظين الأسبقين، متداولة حاليًا وسوف يتم طرح الجنيه الورقى الجديد للتداول يوم الأول من رمضان بعد طباعة 500 مليون جنيه، في صورة بنكنوت.

وأكد طارق عامر، أن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه، رغم أن المعدنى فترة صلاحيته أطول من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن مصلحة “سك العملة” التابعة لوزارة المالية، مستمرة في سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل.