بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام قديم

بدء، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة النظام القديم أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة، للعام الدراسى 2015 - 2016.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من حمل التليفون المحمول داخل اللجان، مؤكدة تطبيق عقوبة إلغاء الامتحان والحرمان من المادة حال الدخول بالتليفون، إضافة إلى تطبيق عقوبة الحبس على الطالب إذا لجأ إلى استخدامه فى الغش الإلكترونى أو تصوير ورقة الأسئلة ونشرها، مشيرة إلى أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على كل من يحاول الإخلال بمنظومة الامتحانات.

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