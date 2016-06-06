أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام قديم

Google+ Print
بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام قديم بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام قديم
بدء، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة النظام القديم أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة، للعام الدراسى 2015 - 2016.

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من حمل التليفون المحمول داخل اللجان، مؤكدة تطبيق عقوبة إلغاء الامتحان والحرمان من المادة حال الدخول بالتليفون، إضافة إلى تطبيق عقوبة الحبس على الطالب إذا لجأ إلى استخدامه فى الغش الإلكترونى أو تصوير ورقة الأسئلة ونشرها، مشيرة إلى أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على كل من يحاول الإخلال بمنظومة الامتحانات.

- "التعليم" تبحث اليوم أزمة تسريب الامتحانات.. ومصدر: ما حدث أشبه بالخيال

- لأول مرة منذ 2008.. تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية قبل انعقاده بساعتين.. الوزارة تقرر تأجيله لـ29 يونيو.. وتحيل الواقعة للنيابة..وتسريب "العربى" بعد بدء اللجنة بـ"30 دقيقة".. وضبط 30 حالة غش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365