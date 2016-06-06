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زحام مرورى بشارع صلاح سالم بسبب حادث تصادم سيارتين

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زحام مرورى بشارع صلاح سالم بسبب حادث تصادم سيارتين زحام مرورى بشارع صلاح سالم بسبب حادث تصادم سيارتين
تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، فى توقف حركة السيارات أعلى شارع صلاح سالم، للمتجه من نفق العروبة وفى طريقه إلى كوبرى أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، بحادث تصادم سيارتين أعلى شارع صلاح سالم، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث.


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