8 أمور لا تقومي بها في أول رمضان

هناك عدة استعدادات يجب أن تقوم بها كل أم قبل حلول رمضان بأيام لكي تستقبل الشهر الكريم وهي مهيأة نفسياً وجسمانياً، ولكن بعض الأمهات يقعن في أخطاء ويقمن بعدة أمور خاطئة تزيد من إرباكهن خلال الشهر الكريم.

"سيدتي نت" استعانت بالاستشارية الأسرية حنان أشرف والتي تطالبك بأن تكوني حذرة ولا تقومي بهذه الأعمال قبل رمضان بأيام وهي:

1. فطام الرضيع لأنه سيتعرض لتغيرات في مزاجه وصحته وتبدأين بالمعاناة معه خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، عليك تأجيل هذه الخطوة إن لم تكوني قد بدأت بها إلى ما بعد رمضان لكي تكوني مستعدة للمواجهة والسهر معه لأنه سيبكي ويطلب صدرك وتتعرضين أنت لتغيرات جسمانية لست مستعدة لها خلال الشهر.

2. التوقف عن حبوب منع الحمل فجأة وهذا بشأنه أن يغير في مواعيد الدورة الشهرية، وقد تأتي أكثر من مرة في الشهر وتفطرين أياماً زيادة عن المعتاد، استمري بالحبوب حسب برنامجك إلى ما بعد انتهاء شهر الصيام.

3. صبغ شعرك وتلوينه "هاي لايت" وهذا يؤدي لضعف الشعر وتقصفه وسقوطه وتحوله لشعر باهت ومتهالك، لأن الجسم عموما يفقد عناصر غذائية هامة، عليك تأجيل ذلك حتى الأيام الأخيرة من الشهر مع تناول مكملات غذائية يصفها لك الطبيب لتغذية الشعر.

4. الانتقال لبيت جديد ويعني مزيداً من الفوضى، لأن أطفالك سيبدأون بالتعرف على أركان البيت والتنطيط والتقافز ويعني ذلك مزيداً من التعب لك، انتظري حتى انتهاء الشهر لكي تحافظي على الهدوء خلال الصيام.

5. شراء ملابس جديدة لك في الأسبوع الأول من الشهر: وهذا خطأ لأن قوامك سيتغير خلال الشهر وتفقدين وزناً أو تكتسبيه، انتظري حتى يمر الشهر وان احتجت للشراء فاعتمدي القفاطين والجلابيات التي تحتوي قوامك.

6. الحصول على إجازة من العمل أو الإجازة السنوية في رمضان يعني أن تقضي كل الأيام في البيت وأنت بحاجة للخروج خلال النهار للتخلص من حالة الجوع والعطش، كما أن الإجازة المحدودة قد تمنعك من الخروج لأماكن عامة في النهار خلال إجازة الأولاد أو إجازة زوجك.

7. شراء أوعية وتركيب خزانات جديدة للمطبخ وستجدين أنك لست بحاجة لها بعد رمضان لأن هناك الكثير من المواد التي لا تستهلكينها خلال العام، وسيمتلئ مطبخك بخزانات زائدة.

8. التفريز: ابتعدي عن التفريز بكميات كبيرة لأن الأطعمة تفقد قيمتها الغذائية، احرصي على تفريز ما تتوقعين ارتفاع أسعاره خلال الشهر فقط.