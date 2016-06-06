كوبا أمريكا - مدرب تشيلي: سنخوض مباراة الأرجنتين بقوة وشراسة هجومية

(إفي): طالب مدرب منتخب تشيلي لكرة القدم، خوان أنطونيو بيتزي، من لاعبيه أن يخوضوا مباراة الأرجنتين "بقوة هجومية" و"شراسة" وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين فجر الثلاثاء في قمة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا (المئوية) على ملعب "ليفيس ستاديوم".

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء:"الأهم بالنسبة لنا خلال هذه المباراة هو إدراك قدرات الخصم جيدا، ولكن مع محاولة فرض أسلوب لعبنا الذي نتقنه وهو الكثافة الهجومية والشراسة حتى نتمكن من صناعة الفارق بفضل الإمكانيات الفردية التي نتمتع بها أيضا".

وأضاف "أي فريق يلعب كرة القدم يجد نفسه متهما بطرية أو بأخرى بمشاركة ميسي من عدمها. في كل الأحول، سنرى كل هذا في مباراة الغد وهنا ستكون الحظوظ مختلفة في حالة مشاركته أم لا"، في إشارة إلى المشاكل البدينة التي يعاني منها البرغوث الأرجنتيني منذ مباراة هندوراس الودية.

ويضع المدرب الأرجنتيني نصب عينيه الفوز باللقب الثاني على التوالي في البطولة، مضيفا أنه يريد المحافظة على الإرث الإيجابي الذي تركه سلفيه ومواطنيه، مارسيلو بييلسا وخورخي سامباولي.

وقال في هذا الصدد:"جميع من ينتمي لمنظومة كرة القدم وجد تطورا ملحوظا في أداء هذا المنتخب، وهناك الكثيرين من لهم الفضل في هذا الأمر منذ وقت طويل. والآن حان دوري من أجل المحافظة على هذا الإرث. أتمنى المواصلة على نفس الدرب بل وتحسينه للأفضل".

وتعتبر هذه المباراة تكرار لسيناريو العام الماضي عندما التقى المنتخبان في نهائي البطولة قبل أن تفوز تشيلي، صاحبة الأرض، بأول ألقابها الدولية بركلات الترجيح.