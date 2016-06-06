الطب الشرعى: ننتظر باقى أسر ضحايا الطائرة المنكوبة لكتابة التقرير النهائى

طالب مصدر بالطب الشرعى أسر وأقارب ضحايا الطائرة المنكوبة، من المصريين، بضرورة التوجه إلى معامل المصلحة فى منطقة زينهم، لسحب عينات الحامض النووى الـ "DNA" منهم ومقارنتها بالأشلاء لكتابة التقرير النهائى.

وأوضح المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الطب الشرعى، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، تعمل فى شهر رمضان فى الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشيراً إلى أن الفريق الذى انتقل للفنادق، حيث يقيم أهالى ضحايا الطائرة من الأجانب، انتهى من سحب عينات تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بنتيجة تحليل البصمة الوراثية الخاصة بالأشلاء، ولم يتبق إلا عينات أهالى الضحايا المصريين.

وكشف المصدر عن أن المصلحة لم تكتب تقريرها النهائى حتى الآن لأن الأشلاء التى تم العثور عليها قطع صغيرة للغاية، وليس من بينها أى عضو كامل من جسد أى جثة، ما يصعب العملية على الأطباء، لافتاً إلى أن مقارنة عينات الأشلاء بعينات من أهالى الضحايا هى الحل الوحيد لمعرفة أى قطعة من أشلاء تخص أى ضحية.

وأضاف المصدر، أنه فور الانتهاء من إجراء التحاليل وكشف هوية الأشلاء، سوف ترسل المصلحة التقرير إلى النيابة العامة، لإصدار قرار بتسليم الأشلاء لذوى الضحايا والتصريح بدفنها.

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