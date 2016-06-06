فى الطقس الحار.. تعرفى على أسباب تسلخات طفلك

فى الطقس الحار تزيد حدة بعض المشكلات الجلدية التى قد تصيب طفلك الرضيع، فالحرارة والعرق وضعف التهوية تصيب الجسم بالكثير من الأعراض الجلدية المزعجة كالتسلخات والحمونيل والتقرحات الجلدية والحساسية والالتهابات وغيرها حسب كل حالة، ونخص هنا بالذكر التسلخات التى تظهر فى مكان وضع الحفاضة، وهى مشكلة شائعة تشيع بفصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

الدكتور محمد شبيب - أستاذ أمراض الأطفال وحديثى الولادة - أكد أن التسلخات التى تصيب الأطفال تحدث نتيجة كثرة تغيير الحفاضات التى يرتديها الطفل خلال اليوم.

وأكد شبيب أن تلك التسلخات قد تظهر واضحة فى شكل حبيبات صغيرة للغاية وحمراء، وتسبب تورمات بين أفخاذ الطفل، وعلى بداية مؤخرته، وحول العضو التناسلى الذكى أو الأنثوى، وفى كل مكان يطاله الحفاض ويمنع عنه التهوية.

وقال شبيب إن الإصابة بهذه التسلخات له الكثير من الأسباب حسب توضيح الدكتور محمد شبيب، مشيرا إلى أن أبزها يتمثل فى ضعف التهوية، وكذلك ابتلال الطفل فى هذه المنطقة بكثرة، نتيج تكرار تبرزه وتبوله، امتلاء الحفاض.

لذا نصح أستاذ أمراض الأطفال بضرورة الاهتمام بتنظيف الطفل وتجفيف جلده جيدا للغاية، وكذلك تجفيف ما بين طيات فخذيه وبين المؤخرة جيدا للغاية برقة ولطف، وذلك حتى لا تترك الفرصة لنمو وتجدد الالتهابات والتسلخات مرة أخرى، مضيفا: "ليس من الصواب أن نبلل الطفل ونتركه غير جاف لتنمو الفطريات وتزيد التسلخات".

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