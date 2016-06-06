أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. اللحوم الفاسدة تؤثر بالسلب على دفاعات الجسم

Google+ Print
احذر.. اللحوم الفاسدة تؤثر بالسلب على دفاعات الجسم احذر.. اللحوم الفاسدة تؤثر بالسلب على دفاعات الجسم
عند تناول اللحوم فالفائدة هنا تتعلق بالكيف لا الكم كما يعتقد البعض، فالكثير من العادات الغذائية غير السليمة يمارسها الشخص عند تناول البروتين الحيوانى، وبخاصة اللحم الأحمر منه، تجعله فى مأزق صحى لا يستفيد من هذا البروتين المهم للغاية، ومن بعض هذه الممارسات، عدم تخير نوعيات جيدة من اللحوم وعدم التأنى عند شرائها، وثانيها تناول كميات كبيرة منها وهو ما يضاعف الخطر.

وفى هذا السياق أشار الدكتور محمود عمرو - مؤسس المركز القومى للسموم، أستاذ الأمراض المهنية بقصر العينى - إلى أن نوعيات اللحوم غير الجيدة، وغير معلومة المصدر والتى انتشرت بالأسواق فى الفترات الأخيرة، مثلت خطرا جديدا على متناوليها، خاصة من يتناول كم كبير منها.

وأوضح أن هذه اللحوم وتناولها سواء إن كانت فاسدة، أو مغشوشة أو غير صحية، تؤثر سلبا وبشكل مباشر على دفاعات جسم الإنسان، وتعمل على إضعافها رويدا.

وأوضح مؤسس المركز القومى للسموم أن هذه النوعيات غير الجيدة من اللحوم وتناول كمياتها بشكل منتظم يخل بكيمياء الجسم تدريجيا، لأنه يعمل على نمو زائد وغير طبيعى للكائنات الضارة كالبكتيريا بداخله بكميات زائدة، وهو ما يخل بمنظومة الجسم بالكامل.


>- يخلصك من الأنيميا ويعزز دفاعات جسمك.. تعرف على فوائد الفستق
>
>- لمواد الحافظة تضعف دفاعات الجسم.. سيبك من المعلبات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365