"التعليم" تبحث اليوم أزمة تسريب الامتحانات.. ومصدر: ما حدث أشبه بالخيال

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مجموعة من البدائل بعد تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة يتم تطبيقها على باقى الامتحانات حتى نهايتها، موضحاً أن الوزارة تعلن اليوم الاثنين عن هذه البدائل بعد اجتماع يعقد مع مسئولى الامتحانات، متوقعاً أن يتم طبع الامتحانات البديلة واستبدالها بالامتحانات الأساسية وتوزيعها على اللجان مع تغيير بعض المسئولين عن الامتحانات فى بعض الأماكن.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاص لـ"اليوم السابع"، أن النيابة تحقق فى واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية، موضحاً أنه تم استدعاء بعض الأشخاص المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر إن الوزارة تبحث ما أثير بشأن تسريب امتحان اللغة العربية ونموذج الإجابة، قائلاً "حال ثبوت تسريب الأسئلة سيكون هناك إجراء يتعلق بالامتحان، قائلاً "ما حدث أشبه بالخيال"، مؤكداً أن خروج نموذج الإجابة يعنى أنه خرج من المطبعة السرية لكون النموذج يوجد الآن فقط داخل المطبعة.

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