رئيس الوزراء الجزائرى: البلاد ستصمد رغم التراجع السريع لأسعار النفط

أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد الملاك سلال، اليوم الأحد، أن بلاده ستصمد رغم الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها، بسبب التراجع السريع والحاد لأسعار النفط، وما صاحبه من تقلص الموارد المالية،منتقدا ظن البعض الرهان على تزعزع الجزائر.

وأضاف سلال ـ فى كلمته اليوم خلال أعمال اجتماع الثلاثية /حكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل/- أن حجم الواردات تراجع بنسبة 7ر13% فى بداية عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.. فيما ظلت نسبة التضخم مستقرة عند 11ر4% مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد، كما بلغ احتياطى الصرف 9ر136 مليار دولار.

>