"الأرصاد": طقس اليوم معتدل شمالا شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، اليوم الاثنين، لتقترب من معدلاتها شمالى البلاد، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط على سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

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الصغرى العظمى القاهرة 26 37 الإسكندرية 23 29 مطروح 19 27 بورسعيد 24 31 دمياط 24 29 بلطيم 23 30 الإسماعيلية 22 37 السويس 23 38 العريش 22 33 نخل 20 35 طابا 24 36 الطور 27 36 مرسى علم 22 38 الغردقة 30 42 شرم الشيخ 32 40 رفح 21 32 كاترين 19 31 سيوة 23 39 المنيا 26 40 الفيوم 26 39 رأس سدر 26 36 أبوسمبل 28 45 وسط الدلتا 25 36 أسيوط 30 41 سوهاج 28 42 الأقصر 27 46 أسوان 29 47 شلاتين 26 39 حلايب 28 36 الوادى الجديد 24 46 قنا 29 44 نويبع 29 39 السلوم 18 30