القبض على نجل مدرب كرة قدم لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى بولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على نجل مدرب كرة قدم بأحد أندية دورى القسم الثانى لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من الحشيش ببولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت للعميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار طالبان بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور ، وبإعداد كمين لهما تمكن النقيب أحمد فايز والرقيب وائل مصطفى من ضبطهما وهما "م.ه" و"م.ن" وبحوزتهما 4 طرب من مخدر الحشيش بالإضافة إلى 10 قطع أخرى من المخدر ومبلغ 6 آلاف جنيه .

وتبين أن المتهم الأول نجل مدرب كرة قدم بأحد أندية دورى القسم الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 15102 جنح بولاق الدكرور، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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