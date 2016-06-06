أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على نجل مدرب كرة قدم لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى بولاق الدكرور

Google+ Print
القبض على نجل مدرب كرة قدم لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى بولاق الدكرور القبض على نجل مدرب كرة قدم لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى بولاق الدكرور
ألقت مباحث الجيزة القبض على نجل مدرب كرة قدم بأحد أندية دورى القسم الثانى لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من الحشيش ببولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت للعميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد باتجار طالبان بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور ، وبإعداد كمين لهما تمكن النقيب أحمد فايز والرقيب وائل مصطفى من ضبطهما وهما "م.ه" و"م.ن" وبحوزتهما 4 طرب من مخدر الحشيش بالإضافة إلى 10 قطع أخرى من المخدر ومبلغ 6 آلاف جنيه .

وتبين أن المتهم الأول نجل مدرب كرة قدم بأحد أندية دورى القسم الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 15102 جنح بولاق الدكرور، وأخطرت النيابة للتحقيق.


>حبس عاطل لإتهامه بحيازة "حشيش" بموقف سيارات بولاق الدكرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365