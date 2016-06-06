محافظة كفر الشيخ: رفع الأجرة ببلطيم غير مقبول.. ونتابع شكاوى الركاب

عبر المهندس سمير غباشي، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط، ورئيس مركز مدينة كفر الشيخ عن استيائه من استغلال الركاب فى موقف بلطيم من قبل بعض السائقين، حتى وصلت الأجرة من بلطيم الى كفر الشيخ عشرة حنيهات بزيادة عن الأجرة المقررة بـنسبة 100%.

وقال غباشي في تصريح صحفى، إن رفع الأجرة واستغلال الركاب أمر غير مقبول، ولن نسمح به، مضيفاً أنه تلقى شكوى من عدد من أهالي بلطيم معربين عن استيائهم من استغلال بعض السائقين للركاب ورفعوا تعريفة الأجرة فأجرى اتصالا بمدير مشروع المواقف وجار متابعة الموقف.

وأضاف غباشي، أنه يرحب بتلقي أي اتصال من المواطنين عن أي رقم سيارة يخالف سائقها تعريفة الركوب.

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