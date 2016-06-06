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الإسكان تستعد لتسليم أول 5 ألاف وحدة بمشروع دار مصر نهاية الشهر الجارى

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الإسكان تستعد لتسليم أول 5 ألاف وحدة بمشروع دار مصر نهاية الشهر الجارى الإسكان تستعد لتسليم أول 5 ألاف وحدة بمشروع دار مصر نهاية الشهر الجارى
كشف المهندس محمد نبيه، وكيل وزارة الإسكان، ومسئول ملف مشروع الإسكان المتوسط، أنه سيتم تسليم أول 5 آلاف وحدة سكنية من المرحلة الأولى لمشروع دار نهاية الشهر الجارى، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والمتعلقة بسرعة البدء فى تسليم وحدات المرحلة الأولى للمشروع قبل الموعد المحدد بثلاث شهور على الأقل.

وكانت المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط تضمنت طرح 30 ألف وحدة سكنية 8 مدن جديدة وهى "القاهرة الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشروق، ومدينة العبور، ومدينة العاشر من رمضان، وبدر والسادات".

وزير الإسكان: مد مدة التحصيل لمستحقات وحدات "دار مصر" حتى أكتوبر المقبل
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