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تعرف على مواعيد انطلاق أتوبيسات النقل العام بالقاهرة فى أول أيام رمضان

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تعرف على مواعيد انطلاق أتوبيسات النقل العام بالقاهرة فى أول أيام رمضان تعرف على مواعيد انطلاق أتوبيسات النقل العام بالقاهرة فى أول أيام رمضان
أكد اللواء رزق مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل فى هيئة النقل العام، بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم، والتى تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لمواجهة ذروة الصباح، مشيراً إلى أنه سيتم خروج 50% من أسطول الهيئة بمعدل 1300 أتوبيس في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة 5:30 صباحًا، ويستمر خروج باقي الأسطول البالغ 1300 أتوبيس تدريجيًا بدءًا من الساعة 7:00 صباحًا ويستمر العمل لتغطية ذروة ما قبل الإفطار.

وأشار رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة إلى أنه تم مراعاة التواجد الكثيف للمواطنين بالأماكن الدينية بعد الإفطار، لذا سيتم تأخير الخطوط العاملة بها ليكون آخر خط قيام منها بعد منتصف الليل، وتكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحًا بمد سهر 135 خط أتوبيس من فروع الهيئة "أتوبيس وميني باص" وهو ما يمثل 43% من إجمالي عدد خطوط الأتوبيسات بالهيئة منهم 47 خط أتوبيس تعمل بسيارات جديدة، وكذلك مد سهر 14 خط ميني باص وهو ما يمثل 27% تقريبًا من إجمالي عدد خطوط الميني باص بالهيئة.

وأكد اللواء رزق أبو على، أنه سيتم مد سهر 74 ميني باص خاص بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب وهو ما يمثل 70% من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع، وهذه الخطوط مجتمعة تحقق الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة.


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